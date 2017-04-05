Март 2017 года стал тёплым за всю историю метеонаблюдений в России

В марте 2017 года в России зафиксирована самая высокая температура воздуха за 127 лет, на протяжении которых проводятся метеорологические наблюдения в стране. В прошлом еще не было такого теплого марта. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на Гидрометцентр РФ.

Кроме марта, самыми теплыми месяцами в истории наблюдений за погодой России, стали январь и февраль. В этом году март оказался на удивление теплым даже на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке.

