Прямая линия президента России может пройти в июне

Общение президента РФ Владимира Путина с россиянами в формате прямой линии может пройти в июне. Мероприятие собираются приурочить ко Дню России. Об этом пишет utro.ru.
Как полагают эксперты, перенос прямой линии может быть связан не только с протестными митингами, которые прошли 26 марта, но и с тем, что администрация президента собирается огласить повестку предстоящей кампании. Не исключено, что прямая линия даст старт президентской кампании, отметили политологи.
Прямая линия с Путиным проходит каждый год, начиная с 2001 года
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