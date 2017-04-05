Губернатор Иркутской области обратился в прокуратуру

Власти Иркутской области обратились в прокуратуру региона, требуя привлечь к ответственности СМИ, которые распространили недостоверную информацию о смерти губернатора Сергея Левченко. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошел 27 марта. Интернет-издание Newirkutsk опубликовало новость о смерти губернатора Левченко в Москве. Через некоторое время информация была удалена, однако ее к тому моменту перепечатали многие СМИ.

Власти региона отметили, что публикация ложной информации о губернаторе привела к плохим последствиям. Теперь в деле разберется региональная прокуратура.