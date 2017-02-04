Суд Москвы рассмотрит дело о хищении 282 миллионов рублей

Руководство фирмы обвиняется в присвоении или растрате крупной денежной суммы, а также злоупотреблении полномочиями

Генеральная прокуратура России направила в московский суд дело о хищении 282 миллионов рублей руководством столичной фирмы, информирует utro.ru.

Официальный представитель Генпрокуратуры РФ Александр Куренной сообщил о том, что на рассмотрение суда направлено уголовное дело против фирмы, учрежденной Департаментом городского имущества Москвы.

Руководство фирмы обвиняется в присвоении или растрате крупной денежной суммы, а также злоупотреблении полномочиями. В частности, обвинения касаются генерального директора ОАО «ОЭК-Финанс» Андрея Байбарова и его подчиненных Ольги Ковалевой и Екатерины Голышевой, а также генерального директора ЗАО «ОФСК» Татьяны Гурщенковой.

По версии следствия, Байбаров организовал группу, в которую вошли Ковалева, Голышева и Гурщенкова. Целью их деятельности стало хищение денежных средств общества, которым руководил Байбаров. Отмечается, что учредителем ОАО «ОЭК-Финанс» выступил Департамент городского имущества Москвы.

Для воплощения своего плана Байбаров от имени ОАО «ОЭК-Финанс» заключил несколько фиктивных договоров с ЗАО «ОФСК», на которое имел влияние. Общая сумма договоров составила 282 миллиона рублей. Вырученные средства, по версии следственных органов, были растрачены подельниками.

Уголовное дело передано в Дорогомиловский районный суд города Москвы.