В Тюменской области Mercedes насмерть сбил пожилую женщину

На дороге между Тюменью и Омском микроавтобус Mercedes врезался в пожилую женщину, которая получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет megatyumen.ru. со ссылкой на видеозапись инцидента с автомобильного регистратора.
Дорожное происшествие случилось 3 февраля. Микроавтобус Mercedes врезался в 58-летнюю женщину, которая от удара отлетела и попала под колёса автомобиля УАЗ, двигавшегося по встречной полосе движения. Потерпевшая скончалась в больнице.
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