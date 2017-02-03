В Тюменской области Mercedes насмерть сбил пожилую женщину

На дороге между Тюменью и Омском микроавтобус Mercedes врезался в пожилую женщину, которая получила травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет megatyumen.ru. со ссылкой на видеозапись инцидента с автомобильного регистратора.

Дорожное происшествие случилось 3 февраля. Микроавтобус Mercedes врезался в 58-летнюю женщину, которая от удара отлетела и попала под колёса автомобиля УАЗ, двигавшегося по встречной полосе движения. Потерпевшая скончалась в больнице.