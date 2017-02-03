Россия отправит в КНР десять истребителей Су-35

Первые четыре машины отправились в Китай в конце 2016 года

Первая партия истребителей Су-35 отправится в Китай в 2017 году, оставшиеся десять переправят туда через год, информирует utro.ru.

Первые четыре машины отправились в Китай в конце 2016 года. В Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) от комментариев по этому поводу отказались.

В ноябре прошлого года замдиректора ФСВТС Владимир Дрожжов объявил, что Россия начала исполнение договора с Китаем. Россия и КНР договорились о поставке 24 истребителей Су-35 в ноябре 2015 года. Общая стоимость соглашения составляет около двух миллиардов долларов. В договор включены поставки резервных двигателей и наземного оборудования. Контракт рассчитан на три года.