В Москве авария унесла жизни 8 человек

На одной из улиц Москвы Toyota врезалась в микроавтобус УАЗ, в результате чего погибли восемь пассажиров минивэна. Об этом пишет utro.ru.

Гражданин Киргизии, управляя автомобилем Toyota, на большой скорости врезался в микроавтобус УАЗ, где находились представители Таджикистана и Узбекистана. Авария унесла жизни восьми пассажиров минивэна, ещё четверо попали в больницу с травмами разной степени тяжести. Сам виновник ДТП лежит в реанимации.

Водитель иномарки привлечён к уголовной ответственности за нарушение правил ПДД, которое привело к смерти более двух человек.