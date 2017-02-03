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Наталья Поклонская предложила сообщать в Госдуму о коррупционерах: РИА "Восток-Медиа"
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Наталья Поклонская предложила сообщать в Госдуму о коррупционерах

Наталья Поклонская предложила сообщать в Госдуму о коррупционерах
Как сообщает Поклонская, проверка будет проводиться после запроса от прессы, налоговой, МВД
вчера, 22:02
Общество | Россия
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Фото: www.most.life

Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская призвала писать в парламент о депутатах, которые нарушают антикоррупционное законодательство. Об этом пишет utro.ru, ссылаясь на страницу депутата в социальной сети, где и появилось соответствующее сообщение.

Как сообщает Поклонская, проверка будет проводиться после запроса от прессы, налоговой, МВД, Следственного Комитета, прокуратуры, политических партий, Общественной палаты РФ или официально действующих общественных организаций. Запрос должен быть письменный, а в качестве адресата должен значиться спикер Вячеслав Володин.

Депутат затронула проблему фиктивных разводов, которые часто являются способом скрыть имущество парламентариев. Поклонская отметила, что готовит по этому поводу соответствующие поправки в законодательство.

 
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