Прыгунья в длину Кучеренко получила 2 года дисквалификации за допинг

Спортсменку лишили второго места на ЧМ по легкой атлетике 2011 года

Спортсменка по прыжкам в длину Ольга Кучеренко решением Российского антидопингового агентства (РУСАДА) подлежит дисквалификации на два года за использование запрещённых стимуляторов. Об этом пишет utro.ru.

Спортсменку лишили второго места на ЧМ по легкой атлетике 2011 года. Все достижения прыгуньи за последние шесть лет аннулированы.

