Warning: mysqli::mysqli(): Headers and client library minor version mismatch. Headers:50553 Library:50630 in /var/www/vostokmedia.com/includes/regions.php on line 20
Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь: РИА "Восток-Медиа"
Сегодня воскресенье, 02 апреля 2017 года, 00:59
Болельщицы "СКА-Нефтяника" подарили хоккеистам сладкую форму
Болельщицы "СКА-Нефтяника" подарили хоккеистам сладкую форму
Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа
Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа
"Луч" и "Волгарь" выдали футбольный триллер
"Луч" и "Волгарь" выдали футбольный триллер
Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь
Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь
Министр Галушка посмотрел, как строится мост через Амур
Министр Галушка посмотрел, как строится мост через Амур
Регионы:


Популярное
вчера, 10:12
Установкой кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся 8 компаний
вчера, 16:49
С 1 апреля пенсии россиян увеличатся
вчера, 19:45
Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа
вчера, 13:57
Японские партнёры реализуют во Владивостоке 7 проектов благоустройства
вчера, 19:28
"Луч" и "Волгарь" выдали футбольный триллер
вчера, 11:35
Крейсер "Варяг" вновь отправился в дальний поход
вчера, 10:27
Приморские баскетболисты встретятся с легендарным "Бостон Селтикс"
вчера, 12:30
Группа "МОЁ DELO" призывает хабаровчан не быть "офисным планктоном"
вчера, 17:11
Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь
вчера, 13:40
Индийский инвестор готов строить в Приморье фабрику по огранке алмазов

Обсуждаемое
вчера, 10:12
19

Установкой кнопок "ЭРА-ГЛОНАСС" в Приморье займутся 8 компаний
вчера, 13:57
13

Японские партнёры реализуют во Владивостоке 7 проектов благоустройства
вчера, 16:49
7

С 1 апреля пенсии россиян увеличатся
вчера, 17:11
3

Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь
вчера, 19:45
2

Хабаровчанки не узнали спасённого ими бомжа
вчера, 11:35
1

Крейсер "Варяг" вновь отправился в дальний поход
вчера, 10:27
Приморские баскетболисты встретятся с легендарным "Бостон Селтикс"
вчера, 11:03
В Благовещенске водителя арестовали на 10 суток за шумный глушитель
вчера, 12:30
Группа "МОЁ DELO" призывает хабаровчан не быть "офисным планктоном"
вчера, 12:40
Министр Галушка посмотрел, как строится мост через Амур
Народный топ новостей

Гость
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда 29.03.2017
Родом из Хабаровска: стартап "Экзобайк" и прототип электровелосипеда
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие 06.03.2017
Сергей Катырин: мы можем дать бизнесу 800 миллиардов на развитие

Актуально
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок 31.03.2017
"Деловые Линии" рекомендуют на рынке грузоперевозок
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты 31.03.2017
Во Владивостоке разбирают дешёвые авиабилеты
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы 29.03.2017
Тренды ипотеки: снижение ставок и онлайн-сервисы


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 688



Система Orphus

Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь

Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь
"Идеологическим оружием" провокаторов становятся соцсети
вчера, 17:11
Политика | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: РИА "Восток-Медиа"

В Интернете, прежде всего, в социальных сетях появились призывы организовать 2 апреля в Москве протестную акцию. Ряд российских деятелей оппозиции открестились от данной провокации. Одновременно есть информация о явном «украинском следе». В распоряжении ряда СМИ оказались документы мониторинга одного из аналитических бюро о возможных радикальных волнениях.

Сразу после антикоррупционных митингов, 27 марта, в социальной сети «ВКонтакте» неизвестные персоны, предположительно, с иностранных платформ создали группу «Требуем системных изменений в стране!». Организаторы паблика анонсируют некий протестный митинг 2 апреля 2017 года на Красной площади (по другим данным – на Манежной площади) в Москве для «небезразличных граждан».

Судя по статистике группы, на призывы подписались около 3000 граждан. По мнению сетевых экспертов, и организатор, и адепты «изменений» являются так называемыми ботами – псевдоаккаунтами.

Стало известно, что росту популярности протестной ячейки могли способствовать перепосты в группе «РосПил – война коррупции – Алексей Навальный». В этом интернет-анклаве состоит 256 000 человек. Однако представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) публично дистанцировались от возможного митинга на Красной площади и предостерегают единоверцев от участия в нём.

По мнению аналитиков, за постами в бот-группе хорошо прослеживается майдановская радикальная стилистика. В частности, в одной из групп в Интернете провокаторы просят оказать финансовую помощь мероприятию, указывая номер счёта платёжной системы Qiwi с украинским телефонным номером. Также специалисты делают вывод, что «на фоне резко возросшего интереса российской аудитории соцсетей и блогосферы к протестному движению украинская сторона предприняла попытку спровоцировать новый виток протестной активности с целью обострения социально-политической обстановки в Российской Федерации».

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии
  • ждлшгр  (вчера, 19:28 )

    Подержите инициативу разрешения на беспошленный провоз спецтехники: https://www. roi. ru/33428/

  • олений пенис  (вчера, 19:39 )

    Завтра и посмотрим.

  • Берегите лес   (вчера, 21:35 )

    Затеяна информационная война? Для чего? Чтобы повторить сценарий украинского майдана? Неужели народ поверит в эти провокации, где по соцсетям гоняют одни и те же картинки, но дураки ведутся на них? Мы проиграли холодную войну, когда проголосовали за антинародную конституцию в 1993 году. А сейчас нас хотят добить? Другой темы, кроме коррупции, у врагов нет. Но борьба с коррупцией ведется во всех странах на основании законов. В России же, учитывая ее необъятные просторы, хотят замутить хаос как на Украине?



Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru