Стилистика майдана: россиян призывают идти на Красную площадь

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"Идеологическим оружием" провокаторов становятся соцсети
|Фото: РИА "Восток-Медиа"
В Интернете, прежде всего, в социальных сетях появились призывы организовать 2 апреля в Москве протестную акцию. Ряд российских деятелей оппозиции открестились от данной провокации. Одновременно есть информация о явном «украинском следе». В распоряжении ряда СМИ оказались документы мониторинга одного из аналитических бюро о возможных радикальных волнениях.
Сразу после антикоррупционных митингов, 27 марта, в социальной сети «ВКонтакте» неизвестные персоны, предположительно, с иностранных платформ создали группу «Требуем системных изменений в стране!». Организаторы паблика анонсируют некий протестный митинг 2 апреля 2017 года на Красной площади (по другим данным – на Манежной площади) в Москве для «небезразличных граждан».
Судя по статистике группы, на призывы подписались около 3000 граждан. По мнению сетевых экспертов, и организатор, и адепты «изменений» являются так называемыми ботами – псевдоаккаунтами.
Стало известно, что росту популярности протестной ячейки могли способствовать перепосты в группе «РосПил – война коррупции – Алексей Навальный». В этом интернет-анклаве состоит 256 000 человек. Однако представители Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) публично дистанцировались от возможного митинга на Красной площади и предостерегают единоверцев от участия в нём.
По мнению аналитиков, за постами в бот-группе хорошо прослеживается майдановская радикальная стилистика. В частности, в одной из групп в Интернете провокаторы просят оказать финансовую помощь мероприятию, указывая номер счёта платёжной системы Qiwi с украинским телефонным номером. Также специалисты делают вывод, что «на фоне резко возросшего интереса российской аудитории соцсетей и блогосферы к протестному движению украинская сторона предприняла попытку спровоцировать новый виток протестной активности с целью обострения социально-политической обстановки в Российской Федерации».
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Завтра и посмотрим.
Затеяна информационная война? Для чего? Чтобы повторить сценарий украинского майдана? Неужели народ поверит в эти провокации, где по соцсетям гоняют одни и те же картинки, но дураки ведутся на них? Мы проиграли холодную войну, когда проголосовали за антинародную конституцию в 1993 году. А сейчас нас хотят добить? Другой темы, кроме коррупции, у врагов нет. Но борьба с коррупцией ведется во всех странах на основании законов. В России же, учитывая ее необъятные просторы, хотят замутить хаос как на Украине?