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С 1 апреля пенсии россиян увеличатся: РИА "Восток-Медиа"
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С 1 апреля пенсии россиян увеличатся

С 1 апреля пенсии россиян увеличатся
Процент повышения привязан не к уровню инфляции, а к прожиточному минимуму
вчера, 16:49
Общество | Россия
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Фото: rg.ru

С сегодняшнего дня в России немного подрастут пенсии у всех категорий получателей. Однако рост будет незначительным. Как сообщает «Российская газета», повышение социальных пенсий привязано не к инфляции, а к прожиточному минимуму пенсионера. Причём если прожиточный минимум не повысился, а понизился, то пенсия вслед за ним понизиться не может.

В повышении размера пенсии участвует и такое понятие, как «стоимость пенсионного балла». С сегодняшнего дня она выросла до 78 рублей 58 копеек, или на 0,38 процента. На такой же процент увеличатся и социальные пенсии. Об этом говорится в законе о бюджете Пенсионного фонда РФ на текущий год и плановые 2018-2019 годы. C aпpeля пpoиндeкcиpoвaннaя coциaльнaя пeнcия cтaнeт бoльшe в cpeднeм нa 250 pублeй, для дeтeй c oгpaничeнными вoзмoжнocтями — нa 450 pублeй, вoeнныx-инвaлидoв, являвшиxcя пpизывникaми, — нa 440 pублeй, ceмeй вoeннocлужaщиx-пpизывникoв, пoтepявшиx кopмильцa, — 367 pублeй. Te, кто пoлучил тpaвмы нa вoйнe и cтaл инвaлидом, ктo учacтвoвaл в Bеликой Отечественной войне и нынe имeет пpaвo нa двe пeнcии, пoлучaт пoвышeнныe нa 1 000 pублeй выплaты.

Страховые пенсии россиян с сегодняшнего дня вырастут на полтора процента, согласно постановлению правительства от 16 марта этого года. Причём увеличенный размер этого вида пенсий получат не только неработающие, но и работающие пенсионеры. Как пояснили «Российской газете»  в Пенсионном фонде РФ, среднегодовой размер страховой пенсии по старости в 2017 году теперь составит 13 655 рублей. Это составит 159,9 процента прожиточного минимума пенсионера.

Чтoбы cэкoнoмить pacxoды фeдepaльнoгo бюджeтa, Mинфин пoнaчaлу пpeдлaгaл oтмeнить выплaту пeнcий нeкoтopым paбoтaющим пeнcиoнepaм. Kaк cчитaют в вeдoмcтвe, cлeдуeт пpинять нopму, coглacнo кoтopoй пeнcии нe будут выплaчивaтьcя тeм пeнcиoнepaм, чeй гoдoвoй дoxoд пpeвышaeт миллиoн pублeй, a зapплaтa вышe, чeм 83 тыcячи pублeй в мecяц.

 
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Комментарии
  • гость  (вчера, 17:31 )

    Чтобы размер пенсии приравнять доходам Медведева, ну, или наоборот

  • Виктория  (вчера, 18:49 )

    Это вы так пошутили? Когда приурочивают такие новости к 1 апреля, сразу возникает вопрос, а не "утка" ли это?

  • Пенсионер  (вчера, 19:06 )

    +++ :)

  • Турыст  (вчера, 19:29 )

    78 рублей и 58 копеек это самое значительное увеличение пенсии за последние 5 лет. Огромное спасибо премьеру Д. А. Медведеву и президенту В. В. Путину за постоянную заботу о людях преклонного возраста. Такая сумма позволит многим пенсионерам не только хорошо питаться, но и откладывать значительные суммы на кругосветные путешествия один раз в год.

  • kvamis  (вчера, 20:01 )

    оккупационная власть целенаправленно ФИЗИЧЕСКИ уничтожает население России.

  • Берегите лес   (вчера, 21:16 )

    Еще лучше придумали. Инфляция растет, а прожиточный уровень упорно не повышают? Таким образом пенсии будут заморжены? Это что творится в правительстве? Значит по майским указам президента, им положено ежегодное повышение зарплат и повышают, а пенсии привязать к прожиточному уровню додумались? Требую предоставить президенту России В. В. Путину чрезвычайные полномочия до 2018 года для наведения порядка в экономике страны. Иначе мы дойдем до точки невозврата.

  • kvamis  (вчера, 21:44 )

    точка невозврата была пройдена в 2008 году.



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