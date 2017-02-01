Медведев: станкостроение - наиболее слабое место промышленности

Премьер-министр РФ Медведев назвал станкостроение самым слабым местом российской промышленности. Об этом пишет utro.ru. Такое заявление Медведев сделал во время визита на Кировский машиностроительный завод. Премьер подчеркнул, что основная часть заводского оборудования сделана за границей. Однако РФ производит и собственные станки в Ульяновске, отметил Медведев. Россия должна перейти на станки собственного производства, сказал глава правительства.



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