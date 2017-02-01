В России женщины стали позже рожать

Глава Минтруда РФ Максим Топилин заявил, что возраст, в котором российские женщины рожают, увеличился с 25 до 25,5 лет. Об этом пишет utro.ru.

Заявление министра труда прокомментировал представитель Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов. По его словам, увеличение возраста рожениц связано с тем, что женщинам стало труднее найти мужчину, который мог был обеспечить семье материальное благосостояние.

Кроме того, девушки стали раньше устраиваться на работу, в поисках которой многие вынуждены уезжать из провинции в крупные города, отметил эксперт.