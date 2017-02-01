В Чите мужчина молотком убил двоих детей

В Чите 35-летний мужчина забил молотком двоих детей из-за того, что они проникли на его дачный участок. Об этом пишет utro.ru.
Инцидент произошёл 30 августа. Двое детей 12 и 10 лет зашли на чужой огород. Хозяин дачного участка набросился на детей с молотком и насмерть забил их.
Психиатрическая экспертиза признала убийцу вменяемым. Обвиняемому в двойном убийстве грозит пожизненное лишение свободы.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.