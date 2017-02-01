В Чите мужчина молотком убил двоих детей

Двое детей 12 и 10 лет зашли на чужой огород

В Чите 35-летний мужчина забил молотком двоих детей из-за того, что они проникли на его дачный участок. Об этом пишет utro.ru.

Инцидент произошёл 30 августа. Двое детей 12 и 10 лет зашли на чужой огород. Хозяин дачного участка набросился на детей с молотком и насмерть забил их.

Психиатрическая экспертиза признала убийцу вменяемым. Обвиняемому в двойном убийстве грозит пожизненное лишение свободы.

