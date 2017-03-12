В ЕАО муниципалитет не торопится чинить ветхие новостройки

Несколько десятков жителей двух многоквартирных домов в посёлке Известковом отчаянно бьют тревогу: люди переживают за свою жизнь, обитая в новых «аварийных» домах. Парадокс в том, что сельчане попали под программу переселения из ветхого жилья и оказались в квартирах новостроек, которые по состоянию почти не отличаются от прежних комнат в бараке.









Администрация Облученского муниципального района объявила конкурс на заключение контрактов по исполнению программы переселения. Аукцион выиграл индивидуальный предприниматель Олег Нехаенко. Во всех документах он числится как застройщик. Согласно актам приёма-передачи жилых домов, все конструкции и инженерные коммуникации соответствуют техническим нормам, а глава администрации Облученского района подтвердил это личной подписью.

Примечательно, что разрешение на ввод в эксплуатацию домов № 17 и № 19 на улице Капитана Ведина в посёлке Известковом выдала администрация Облученского района. С момента заселения прошло почти три года, хотя официально датой сдачи в эксплуатацию числится 25 апреля 2015 года. На сегодняшний день здания выглядят так, будто их ещё не достроили. Состояние вечного ремонта уже порядком поднадоело жителям. Дело даже не в том, что ведутся строительные работы: их положительного результата до сих пор не видно. Спустя два года с момента сдачи дома его внешние стены уже пришлось стягивать армирующей сеткой – перекрытия стали расходиться, а кирпич попросту вываливался из кладки.









Протекающий потолок, промёрзшие стены и окна, плесень в ванной и сквозняки − ежедневные явления, до боли знакомые многодетной матери, которая долгое время прожила в деревянном доме 1937 года постройки.





«Мне дали жильё, как многодетной матери, в новостройке, так как переселяли из аварийного ветхого жилья. Первый раз зашли в сентябре. Ну отопления же ещё не было, ну подумали, нормально, что прохладно. Мы заселились в октябре 2014 года. Уже в ноябре у меня начали отваливаться обои, текла со стен вода. Зимой мёрзло всё – лёд на стенах и окнах был. В феврале суд обязал Нехаенко (застройщик – прим. ред.) сделать мне ремонт. Он сделал, но некачественно. В апреле у меня начало капать с потолка. Сделали кое-где крышу, шифером залатали. В мае 2014-го решили, что нужно утеплять стены всем, потому что люди жаловались, что холодно. Начали расходиться несущие стены, щели были такие, что видно улицу. Они заткнули щели пенопластом, а сверху ГВЛ закрыли. На вторую зиму опять холодно в квартирах. Все платят за свет и за квартиру. В октябре 2016 года они решили поменять нам крышу. И вот с октября по февраль они делали крышу. Представляете, пять месяцев я жила без крыши, зимой. У нас просто натяжной потолок, деревянное перекрытие, и всё. Больше ничего не было. Они вот зимой бетоном всё заливали. Стены-то у нас несущие из ГВЛ, а если это всё рухнет? До этого ломались перекрытия на чердаке», − рассказала корреспонденту РИА «Восток-Медиа – Хабаровск» жительница дома № 17 на улице Капитана Ведина Анна Шаламова.













Все недочёты строителей зафиксированы в протоколах многочисленных экспертиз, инициированных жителями домов. Прокурорские проверки выявили серьёзные нарушения строительных норм. Так, в январе 2015 года в некоторых квартирах температура достигала 13 градусов выше нуля. Кроме того, на стенах и потолках в квартирах обнаружены влажные потёки, на чердаке надуло сугробы снега.

В подъездах - трещины на стенах и толстый слой наледи на лестнице первого этажа. Через год температура в квартирах повысилась до 20-25 градусов по Цельсию, однако сырость не исчезла. Более того, на стенах и потолках комиссия зафиксировала наледь. Весной 2015 года прокуратура обязала администрацию провести инструментальное обследование домов, которое в добровольном порядке чиновники проигнорировали. В феврале 2016 года прокуратура выявила недостатки в работе котельной, которая снабжает теплом новостройки. Совместно с управлением строительного надзора и экспертизы ЕАО надзорное ведомство разработало план по укреплению несущих конструкций домов.